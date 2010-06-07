T24 - Oyun devinden, Facebook için dev bir oyun geliyor: Facebook'ta oynanacak olan bu yeni futbol oyunu Farmville'i bile unutturacak.



Electronic Arts, Facebook için özel bir FIFA oyunu çıkaracağını açıkladı. Sosyal ağ için çıkacak bu oyunun adı ise FIFA Superstars olacak. Oyun Playfish tarafından geliştirilecek ve Facebook üzerinden çoklu oyuncu seçeneği sunacak.



EA Sports başkanı Peter Moore haberi doğrularken blog yazısında, milyonlarca hayranın Facebook üzerinden birbirleriyle FIFA Dünya Kupası'nı kazanmak için yarışacağını söylüyor.



Zynga gibi bir firmanın Facebook üzerindeki büyük başarısından sonra EA, Facebook kullanıcılarının seveceği bir FIFA yaparsa, çok büyük bir kitleye ulaşmaması için bir sebep yok. FIFA Superstars'ın menajerlik sistemine mi yoksa oynanışa mı ağırlık vereceği henüz bilinmeyen detaylar arasında.







