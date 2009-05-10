Farklı lezzetler Adana kebabına rakip

Adanalıları farklı yörelere özgü lezzetlerle tanıştıran işletmelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Konya ve Erzurum yemek kültürünü Adanalılarla buluşturan lokantanın işletmecisi Eren Durmuş Eren, 'Adana kebabına rakibiz' diyor.



Lokantaların yüzde 90’ını kebapçıların oluşturduğu Adana’da, farklı yörelere özgü yemek yapan iş yerlerinin sayısı, kentin simgesi haline gelen kebabın tahtını tehlikeye atarcasına artıyor.



Nüfusu yaklaşık 2 milyona ulaşan kentte, Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından 2004 yılında coğrafi işaret alınarak tescillenen "Adana Kebabı"nın, "sarsılmaz" denen tahtı, artan rakipleri ile adeta tehlike sinyalleri vermeye başladı.



Yıllarca çok sayıda ünlü firmanın kebaba alternatif olarak yatırım yapmayı göze alamadığı kentte, vatandaşların artık değişik tatları da tercih etmeye başladığını fark eden girişimler ardı ardına yeni lokantalar açıyor. Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen, Konya ve Erzurum yemek kültürünü Adanalılarla buluşturan lokantanın işletmecisi Eren Durmuş Eren, yaklaşık bir yıl önce Adanalıları farklı yemek kültürü ile buluşturmak istediğini, ancak kebabın gücüne karşı bazı çekinceler yaşadığını söyledi.



Tereddütlerini bir tarafa bırakarak işletmeyi açtığını anlatan Eren, şunları kaydetti:



"Kebabın Adanalılar için vazgeçilmez bir damak tadı olduğunu biliyordum. Ancak bunun değişebileceğini düşündüm. Artık insanların kebap yerine farklı lezzetler arıyor. Bunu göz önüne alarak açtığım işletmede Konya ve Erzurum’un yemek kültürünü Adanalılarla buluşturdum. Gösterilen ilgi gayet iyi. Her gelen kişi farklı bir damak tadı ile tanışmanın mutluluğunu yaşıyor. Adana kebabına rakibiz. Kebapçıların bile buraya geleceğini ve farklı damak tatları ile tanışacaklarından eminim." Eren, işletmelerinde fırın kebabı, testi kebabı, etli ekmek, çag kebabı, bıçak arası, Mevlana, mevlevi special, mevlevi salatası, peynirli börek, peynirli yağlı, kadayıf dolması, saç arası gibi Konya ve Erzurum mutfağının seçkin örneklerin bulunduğunu, yemekler arasında etli ekmek ve mevlevi specialın yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.



Ustalar memleketten



Artık Adanalıların Konya’ya ve Erzurum’a damak tadı için gitmelerine gerek kalmadığını belirten Eren, işletmelerindeki mutfak çalışanlarının Konya ve Erzurum’dan özel olarak getirildiğini kaydetti.



Yaklaşık 10 ay önce açılan Beylerbeyi Köftecisi’nin işletme sahibi Koray İdilman ise iş yerini açmadan önce "Adanalılara köfteyi sevdirebilir miyim?’ diye çok düşündüğünü ancak açılışın ardında gördüğü ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi. İstanbul’un meşhur köftesini Adanalılarla buluşturduklarını anlatan İdilman, şöyle devam etti:



"Adanalıları farklı yemeklerde tanıştırmak istedik ve bu anlamda başarılı olduğumuza inanıyorum. Adanalılara kebabın dışında alternatif bir yiyecek sunuyoruz. Gösterilen ilgi bizi mutlu ediyor. Son günlerde kriz nedeniyle etkilensek işlerimiz gayet iyi gidiyor. Müdavimlerimiz bile oldu. Adanalıları kebaptan vazgeçmeyeceğini biliyoruz ama biz vatandaşlara alternatif sunuyoruz."



İdilman, haftada 800 civarında müşterinin köfte yemek için işletmelerine geldiğini de kaydetti.



‘Kebabın tahtı sallanmaz’



Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Şefik Aslan ise son günlerde farklı yörelere özgü yemek yapan iş yerlerinin sayısının arttığını ancak bunun kebabın tahtını sallamayacağını ifade etti.



Kentte odalarına kayıtlı bin 500 kebapçının bulunduğunun bunun haricinde çoğu lokantada kebap servisi bulunduğunu anlatan Aslan, şunları kaydetti:



“Kebap Adana’nın en önemli yemeğidir. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Kentte son günlerde farklı yemek kültürlerini yapan iş yerleri artsa da Adanalının damak tadının değişeceğine inanmıyorum. Farklı iş yerlerinin açılması Adana için iyi bir gelişme ancak Adana Kebabına ilgi devam ediyor. Adana kebabı vazgeçilmezdir. Daha önce ünlü bir firma Adana’da iş yeri açtı ama kebaba karşı başarılı olamadı."



(AA)

