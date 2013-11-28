Farklı disiplinlerin sahnesi SALON’da renkli bir hafta!

Farklı disiplinleri sahnesinde konuk eden Salon’da yine renkli bir hafta sanatseverleri bekliyor. ABD’li müzik topluluğu OM, 3 Aralık Salı gecesi, Kuzeyli yazarlar Torkil Damhaug ve Kristina Ohlsson ise 4 Aralık Çarşamba akşamı Salon sahnesinde olacaklar.

3 Aralık Salı, 21.30

Değişken ritimler ve zengin melodilerle OM Salon’da

San Francisco’lu drone metal grubu OM, 3 Aralık Salı gecesi 21.30’da Salon sahnesinde. 2003 yılında kurulan OM’un ilk albümü Variations on a Theme 2005'te yayımlandı. 2007 yılında yayımladığı Pilgrimage albümü Mojo dergisi tarafından "Yılın Underground Albümü" seçilen OM’un son albümü Advaitic Songs dinleyicilerle geçen yıl buluştu. İsmini Hinduizm’deki, evrenin titreşimlerini ve salınımlarını anlatan “OM” konseptinden alan topluluğun müziği zengin melodileri ve değişken ritmiyle Tibet ve Bizans şarkılarına benzerlik gösteriyor. Vokalde Al Cisnero’nun yer aldığı topluluğun, ilerledikçe gelişen şarkıları yavaş bir evrim duygusu taşıyor. Salon’daki konserin hemen ardından topluluk, All Tomorrow’s Parties festivali kapsamında İngilitere’de sevenleriyle buluşacak.

3 Aralık Salı gecesi 21.30’da Salon’da olacak OM konserinin biletleri 40 TL (ayakta) ve 30 TL (öğrenci) üzerinden temin edilebilir. Salon etkinliklerinin biletleri Biletix satış kanalları ve hizmet bedelsiz olarak ana gişe İKSV’den alınabilir. Lale Kart sahipleri biletlerini %25’e varan özel indirimlerle temin edebilirler. Tüm bilet alımlarında kredi kartı geçerli. Ana gişe İKSV Pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ve etkinlik günlerinde etkinlik başlayana kadar açık.

4 Aralık Çarşamba, 20.00

Torkil Damhaug ve Kristina Ohlsson ile “Nordik Polisiye” söyleşisi

Edebiyatının iki önemli yazarı Torkil Damhaug ve Kristina Ohlsson, 4 Aralık Çarşamba akşamı 20.00’da Salon’da gerçekleştirilecek bir söyleşide buluşacak.

Norveç Konsolosluğu işbirliğiyle düzenelencek “Nordik Polisiye” başlığındaki edebiyat söyleşisinde iki yazar, son yıllarda dünya genelinde büyük ilgi gören Nordik polisiye romanlarıyla ilgili sohbet edecekler. Tükçe çevirinin de olacağı ücretsiz söyleşiye katılmak için rezervasyon@iksv.org adresine e-posta göndererek onay almak yeterli

Salon programı hakkında ayrıntılı bilgi için:

saloniksv.com