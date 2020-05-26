Farkında olmadan her yıl 1 kilogram böcek yiyoruz!

Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta bir kullanıcının yaptığı 'çilek deneyi'nde böceklerin çıktığını görülmesi gündemdeki yerini korurken, bilimsel araştırmalar, farkında olmadan her yıl kişi başı 1 kilogram böcek yediğimizi ortaya koyuyor.

İsveçin Örebro Üniversitesi Biyoloji Profesörü Alf Ekblad, ne kadar yıkarsak yıkayalım meyve ve sebzelerden bütün böcekleri temizlemenin olanaksız olduğuna vurgu yaptı.

Alf Ekblad sadece tarla ve bahçeden toplanılan değil, marketlerden satın alınan sebze ve meyvelerde de çok miktarda böcek olduğunu dile getirdi.

Ancak, Ekblad'a göre sebze ve meyvelerdeki böcekleri sadece "zararlı olarak görmemek" gerekiyor.

"Gelecekte kızartmalarda kullanabiliriz"

İsveçli profesör, "Böceklerin yapılarında çok yoğun olarak protein mevcut. Ayrıca bazı sineklerin larvaları bol miktarda yağ içeriyor. Bunu örneğin gelecekte kızartmalarda kullanmamız mümkün" diye değerlendiriyor.

Diğer yandan ABDli bir araştırmacı grubu gıda maddelerinin en fazla ne kadar böcek fragmanı bulunabileceğinin listesini çıkarmış.

Buna göre 500 gram çileğin dört larva, 100 gram çikolatanın 60 böcek fragmanı içermesi normal.