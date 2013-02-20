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Yaşam

Farelerin 'aklı okundu'

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, önce kalsiyum iyonuna duyarlı sinir hücrelerinin yeşil floresan proteinini gösterebilmesi için farelere gen tedavisi uyguladı.

20 Şubat 2013 23:34

Bilim insanları farelerin beyin faaliyetinin gözlenebildiği bir sistem geliştirdi.

Stanford Üniversitesi'nden bilimadamları, önce kalsiyum iyonuna duyarlı sinir hücrelerinin yeşil floresan proteinini gösterebilmesi için farelere gen tedavisi uyguladı.

Daha sonra farelerin beynine floresan proteini ve ince bir mikroskop yerleştirdi.

Fareler bir uyaranla karşılaştığında sinir hücresinin harekete geçti, hücre kalsiyum iyonuyla ''aydınlandı'', kalsiyum proteini harekete geçirerek hücrenin yeşil parlak ışık yaymasını sağladı.

Farelerin deneyimler, duygularla ilgili hipokampus bölgesine yerleştirilen, bir kamera çipine bağlı mikroskopla aynı anda hayvanların beyin faaliyeti görülebildi.

Hayvanlar, duvarı tırmaladığında belli bir sinir hücresinin yeşil ışık yaydığı, başka bir yere gittiğinde bu sinir hücresinin ''söndüğü'' ve yeni bir hücrenin ''yandığı'' belirtildi.

Araştırmacılardan Mark Schnitzer, ışıklara bakarak farenin nerede olduğunu belirleyebildiklerini vurguladı.

''Ofiste yürüdüğünüzü ve masaya yaklaştığınızda beyninizin bir bölümü, sandalyeye yaklaştığınızda ise başka bir bölümünde ışık yandığını düşünün'' ifadesini kullanan Schnitzer, bu şekilde beynin temsili bir harita çıkardığına dikkati çekti.

Deneyden bir ay sonra da farelerin aynı yere geldiğinde sinir hücrelerinin aydınladığını belirten bilimadamları, araştırma sonuçlarının beyin hastalıklarının gelişiminin incelenmesine ışık tutacağını ifade etti.

Araştırma, ''Nature Neuroscience'' dergisinde yayımlandı.

 

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