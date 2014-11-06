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Kültür-Sanat

Farah Zeynep Abdullah'ın şarkısı en çok dinlenenlerde

'Unutursam Fısılda' filminin müziklerini seslendiren oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın 'Gel ya da Git' parçası en çok dinlenenler arasına girdi

06 Kasım 2014 12:48

Çağan Irmak’ın son filmi “Unutursam Fısılda”da filminde Farah Zeynep Abdullah’ın seslendirdiği “Gel ya da Git” isimli şarkı liste başı oldu.

"Unutursam Fısılda"da Ayperi adlı bir şarkıcıyı canlandıran Farah Zeynep Abdullah, rol gereği stüdyoya girip şarkı da söylemişti. Onun seslendirdiği Kenan Doğulu imzalı şarkılar, müzik dünyasında olay yarattı.

70’ler sound’unu günümüze taşıyan “Gel Ya da Git”, şarkı paylaşım sitelerinde bir haftada 1 milyonu aşkın kez dinlendi. Ayrıca itunes’un Yeni Single’lar ve EP’ler kategorisindeki Öne çıkanlar listesinde de ilk sıraya yükseldi.

 

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