Farah Zeynep Abdullah'tan Reynmen açıklaması

Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok" dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, dün akşam Bebek'te görüntülendi. Bir otelde arkadaşları ile buluşan Abdullah, gazetecilerin sorularını yanıtladı.