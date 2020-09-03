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Farah Zeynep Abdullah'tan Reynmen açıklaması

03 Eylül 2020 11:10

Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok" dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, dün akşam Bebek'te görüntülendi. Bir otelde arkadaşları ile buluşan Abdullah, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

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