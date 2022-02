Farah Zeynep Abdullah’tan ‘Hasan Can Kaya’ tepkisi: Oh be yine ‘Türk’ aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı!

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programına inceleme başlatan RTÜK'ü eleştirdi.

Abdullah, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in "Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır." açıklamasını alıntılayarak, "Oh be yine ‘Türk’ aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı, bundan sonra aile içi şiddete, tecavüzlere, tacizlere, çocuk gelinlere son. Teşekkürler RTÜK" ifadesini kullandı.