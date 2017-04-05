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Kültür-Sanat

Farah Zeynep Abdullah, Cem Yılmaz'ın yeni filminde Filiz Akın’ın gençliğini mi canlandıracak?

Filmin çekimlerine mayıs ayında başlayacak

05 Nisan 2017 12:52

Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Arif V 216'da yer alan isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Farah Zeynep Abdullah'ın Türk sinemasının yıldızlarından Filiz Akın'ın gençliğini canlandıracağı iddia edildi.

Mayıs ayının başlarında çekimlere başlanacak Arif V 216'da rol alan Ozan Güven, Farah Zeynep Abdullah, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Kerem Alışık’a geçtiğimiz günlerde senaryoyu teslim eden ve bu anı Instagram’dan paylaşan Cem Yılmaz, Yeşilçam’ın usta oyuncularını da unutmadı. Pek Yakında filminin, Yılmaz'ın Türkiye sinemasının 100. yılında vefa borcu içgüdüsüyle yapıldığına ilişkin yorumlar yapılmıştı.

Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ın gençliğini canlandıracak

Hürriyet'te yer alan habere göre, projeye son anda dahil olan Abdullah’ın filmde, Türk sinemasının usta ismi Filiz Akın’ın, Alışık’ın ise babası Sadri Alışık’ın gençliğini canlandıracağı iddia edildi. Yapımda, Seda Bakan haricinde tüm ekibin Yeşilçam’a emek vermiş usta oyuncular olarak kamera karşısına geçeceği söyleniyor. Filmde ayrıca Ajda Pekkan ve Mustafa Sandal’ın parçalarına da yer verilecek. 

Filmde Cem Yılmaz ile beraber Ediz Hun, Kerem Alışık, Ozan Güven, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Farah Zeynep Abdullah, Seda Bakan, Gupse Özay, Özkan Uğur, Mert Fırat, Can Yılmaz yer alacak.

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