Yapım şirketi de Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı iddiasını yalanladı: Gazetecilik anlayışının geldiği noktadan esef duyuyoruz

Başrol oynadığı Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı ileri sürülen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından sitem etti. "Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz" diyen Abdullah, "Ayıp ve uydurma bir haber" dedi. Filmin yapım şirketi de "Orchestra Content olarak gazetecilik anlayışının geldiği noktadan esef duyuyor, bu anlayışın bir parçası olan bütün basını kınıyoruz." açıklamasıyla iddiaları yalanladı.

Acıların Kadını albümüyle satış rekoru kıran arabesk-fantezi şarkıcısı ve oyuncu Belgin Sarılmışer'in canlandırıldığı Bergen filmi geçen 4 Mart'ta vizyona girdi. Şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlenen yapımdan 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde edildi. Filmin hem başrol oyuncusu hem de ortak yapımcısı olan Farah Zeynep Abdullah'ın ise 40 milyon lira kazandığı ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran gelir haberine Farah Zeynep Abdullah'tan cevap gecikmedi.

"Ayıp ve uydurma bir haber"

Twitter'dan yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Abdullah "Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz. Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım yarın. Kaynağını da merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Bergen filminin yapım şirketi Orchestra Content de iddiaları yalanladı. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir gazetede gazetecilik etiği dikkate alınmaksızın muhataplarına doğrulatmaksızın yayınlanan Orchestra Content ve Bergen Filmi başrol oyuncumuz Farah Zeynep Abdullah hakkında yanlış bir kanaat oluşturan yalan haberin bütün gazetelerde de aynı etik dışı davranışla yayınlandığını üzülerek gördük.

Kopyala yapıştır yoluyla, yanlış olduğu halde, akla mantığa uymadığı halde doğrulatma gereksinimi duyulmaksızın basında her yerde yayınlanan haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Orchestra Content olarak gazetecilik anlayışının geldiği noktadan esef duyuyor, bu anlayışın bir parçası olan bütün basını kınıyoruz."