Far Cry 6, hayvan hakları grubunun tepkisini çekti

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2021'in en çok beklenen video oyunlarından Far Cry 6 geçen hafta itibariyle oyunseverlerle buluşsa da, içindeki bir mini oyun Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA) kuruluşunun tepkisini çekti.

PETA, Far Cry 6'da yer alan horoz dövüşü mini oyununun kaldırılmasını istedi.

PETA Latino yöneticilerinden Alicia Aguayo, "Horoz dövüşü gibi dehşet verici ve kanlı bir sporu Mortal Kombat tarzı bir video oyununa dönüştürmek girişimcilikten uzaktır. Toplum bugün hayvanları birbirleriyle ölümüne dövüştürmeyen zorlayan sporlara karşıdır" dedi.

"Horoz dövüşünde horozlara sivri şeyler takılır, bunlar hem deriyi hem de kemiği deler" diyen Aguayo, "PETA Latino olarak Ubisoft'a bu menfur mini oyunu acımasızlığı övmeyen bir şeyle değiştirme çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Far Cry 6'da oyuncular, Yara isimli otokrat bir Güney Amerika ülkesinde "devrim" yapmaya çalışan Libertad isimli silahlı grubun bir üyesini canlandırıyor. Birçok kişi, ada ülkesinin Küba'dan ilham aldığı yorumunda bulundu. Oyunun kötü karakterini Breaking Bad'in Gus Fring'i Giancarlo Esposito canlandırıyor.