Fantastik Filmler Festivali başlıyor

Beyoğlu Sineması ilk kez düzenlenecek Fantastik Filmler Festivali'ni konuk ediyor. Türkiye ve dünya sinemasından fantastik film örneklerini bir araya getirecekfestival, 22-24 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.
Beyoğlu Sineması’nın ev sahipliği yapacağı festivalde, üç gün boyunca toplam 14 film gösterimde olacak.
Etkinlik kapsamında, Onur Ünlü, ‘Baskın: Karabasan’ ve ‘Housewife’ filmlerinin yönetmeni Can Evrenol ve ilk uzun metraj kurmacası ‘Kaygı’ ile tanınan Ceylan Özgün Özçelik söyleşileri de gerçekleştirilecek.
Festival programı ise şöyle:
22 Aralık Cuma
Söyleşi: Can Evrenol
21.30 - Housewife
23.59 - Baskın
23 Aralık Cumartesi
12.00 - April and the Extraordinary World / Olağanüstü Dünya
14.00 - The Brand New Testament / Yeni Ağıt
16.30 - Lo Chiamavano Jeeg Robot
19.00 - A Girl Walks Home Alone At Night (Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız)
Söyleşi: Onur Ünlü
21.30 - Güneşin Oğlu
23.59 - Sen Aydınlatırsın Geceyi
24 Aralık Pazar
12.00 - The Little Prince (Küçük Prens) / Pera Sahnesi: Princess Mononoke
14.00 - Dredd (Yargıç Dredd)
16.30 - Kaygı
Söyleşi: Ceylan Özgün Özçelik
19.00 - Moon (Ay)
21.30 - Only Lovers Left Alive (Sadece Aşıklar Hayatta Kalır)