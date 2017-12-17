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Kültür-Sanat

Fantastik Filmler Festivali başlıyor

Festival, Beyoğlu Sineması'nda 22-24 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak

17 Aralık 2017 12:39

Beyoğlu Sineması ilk kez düzenlenecek Fantastik Filmler Festivali'ni konuk ediyor. Türkiye ve dünya sinemasından fantastik film örneklerini bir araya getirecekfestival, 22-24 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Sineması’nın ev sahipliği yapacağı festivalde, üç gün boyunca toplam 14 film gösterimde olacak.

Etkinlik kapsamında, Onur Ünlü, ‘Baskın: Karabasan’ ve ‘Housewife’ filmlerinin yönetmeni Can Evrenol ve ilk uzun metraj kurmacası ‘Kaygı’ ile tanınan Ceylan Özgün Özçelik söyleşileri de gerçekleştirilecek.

Festival programı ise şöyle:

22 Aralık Cuma

Söyleşi: Can Evrenol
21.30 - Housewife
23.59 - Baskın

23 Aralık Cumartesi

12.00 - April and the Extraordinary World / Olağanüstü Dünya
14.00 - The Brand New Testament / Yeni Ağıt
16.30 - Lo Chiamavano Jeeg Robot
19.00 - A Girl Walks Home Alone At Night (Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız)
Söyleşi: Onur Ünlü
21.30 - Güneşin Oğlu
23.59 - Sen Aydınlatırsın Geceyi

24 Aralık Pazar

12.00 - The Little Prince (Küçük Prens) / Pera Sahnesi: Princess Mononoke
14.00 - Dredd (Yargıç Dredd)
16.30 - Kaygı
Söyleşi: Ceylan Özgün Özçelik
19.00 - Moon (Ay)
21.30 - Only Lovers Left Alive (Sadece Aşıklar Hayatta Kalır)

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