Fantastik Filmler Festivali başlıyor

Beyoğlu Sineması ilk kez düzenlenecek Fantastik Filmler Festivali'ni konuk ediyor. Türkiye ve dünya sinemasından fantastik film örneklerini bir araya getirecekfestival, 22-24 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Sineması’nın ev sahipliği yapacağı festivalde, üç gün boyunca toplam 14 film gösterimde olacak.

Etkinlik kapsamında, Onur Ünlü, ‘Baskın: Karabasan’ ve ‘Housewife’ filmlerinin yönetmeni Can Evrenol ve ilk uzun metraj kurmacası ‘Kaygı’ ile tanınan Ceylan Özgün Özçelik söyleşileri de gerçekleştirilecek.

Festival programı ise şöyle:

22 Aralık Cuma

Söyleşi: Can Evrenol

21.30 - Housewife

23.59 - Baskın

23 Aralık Cumartesi

12.00 - April and the Extraordinary World / Olağanüstü Dünya

14.00 - The Brand New Testament / Yeni Ağıt

16.30 - Lo Chiamavano Jeeg Robot

19.00 - A Girl Walks Home Alone At Night (Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız)

Söyleşi: Onur Ünlü

21.30 - Güneşin Oğlu

23.59 - Sen Aydınlatırsın Geceyi

24 Aralık Pazar

12.00 - The Little Prince (Küçük Prens) / Pera Sahnesi: Princess Mononoke

14.00 - Dredd (Yargıç Dredd)

16.30 - Kaygı

Söyleşi: Ceylan Özgün Özçelik

19.00 - Moon (Ay)

21.30 - Only Lovers Left Alive (Sadece Aşıklar Hayatta Kalır)