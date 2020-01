Fantastik edebiyatın usta kalemi Ursula K. Le Guin'in belgeseli çekiliyor

Yönetmen Arwen Curry'nin Ursula K. Le Guin’le "yazarın yarattığı fantastik dünyalara ilham veren muazzam gerçek yaşam mekanlarında" yaptığı uzun söyleşilere dayanan yazarın “muazzam dünyası ve mirası” hakkında ilk kez bir belgesel çekiliyor.

Kültür Servisi haber portalından Haziran Düzkan'ın derlemesine göre, Le Guin okurlarıyla ve Michael Chabon, Margaret Atwood ve Neil Gaiman gibi takipçisi yazarlarla söyleşileri de içeren belgesel, Le Guin’in ilk yıllarından Curry’nin deyimiyle 'Amerikan edebiyatının en önemli feminist seslerinden birine dönüşmesine' kadarki yaşamını keşfetmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, yönetmen Arwen Curry’nin yedi yıldır üzerinde çalıştığı filmin tamamlanması için internet üzerinden bir kampanya başlatıldı. “Worlds of Ursula K. Le Guin” (Ursula K. Le Guin’in Dünyası) adlı belgesel geçen yaz İnsanlık için Ulusal Bağış (National Endowment for the Humanities) tarafından desteklenmişti fakat bu fon ancak projenin tüm yapım bütçesi toplandıktan sonra teslim ediliyor. Curry de bu durumu çözmek için 80.000 dolar talep eden bir Kickstarter kampanyası başlattı.

Kampanyanın başladığı ilk saatlerde 6000 dolar toplandı bile ve katılımcılar bağışları karşılığında çeşitli ödüller de alıyor; bu ödüllere Le Guin’in sizin için özel olarak kaydettiği bir video da dahil.