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Kültür-Sanat

Fantastik Canavarlar'dan ayrılan Johnny Depp'in yerine Mads Mikkelsen düşünülüyor

11 Kasım 2020 13:21

Harry Potter evreninde geçen ve orijinal hikayenin yıllar öncesini konu alan Fantastik Canavarlar  serisinin devam filminde Johnny Depp'in Gellert Grindelwald rolünü bırakmak zorunda kalmasının ardından yerine geçecek isim belli oldu. 

Deadline'ın aktardığına göre, özel hayatındaki dava sürecinin ardından Depp'in filmindeki rolüne son verilmesiyle Grindelwald rolü için Hannibal dizisi yıldızı Mads Mikkelsen'e karar verildi. 

Warner Bros, Depp'in The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybetmesinden sonra rolü bırakmasını istemişti. Depp, "saygı duyduğunu" söyleyerek filmden ayrılmıştı. 

 

 

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