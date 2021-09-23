'Fantastik Canavarlar 3'ün adı belli oldu: 15 Nisan 2022’de vizyona girecek

Harry Potter evreninin öncesinde geçen “Fantastik Canavarlar” film serisinin üçüncüsünün isminin “Dumbledore’un Sırları” (The Secrets of Dumbledore) olacağı açıklandı. Filmin yönetmeni serinin ilk iki filmini de yöneten David Yates olacak. Film 15 Nisan 2022’de gösterime girecek.

Senaryosunu J.K Rowling’in yazdığı serinin üçüncü filminde, Oscarlı oyuncu Eddie Redmayne bir kez daha Newt Scamander karakteriyle izleyicilerle buluşacak. Filmde, daha önce Johnny Depp’in oynadığı Gellert Grindelwald rolünü ise bu kez Mads Mikkelsen üstlenecek. “Dumbledore’un Sırları”nda Redmayne ve Mikkelsen'in yanı sıra ayrıca, Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, ve Callum Turner rol alıyor.

Serinin ilk filmi “Fantastik Canavarlar: Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” 2016’da, ikinci film “Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları” ise 2018’de gösterime girmişti.