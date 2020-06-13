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Yaşam

Fanatik yazarı Serhat Demirtaş hayatını kaybetti

13 Haziran 2020 20:06

Fanatik gazetesi yazarı Serhat Demirtaş, yaşadığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 40 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi yarın öğle namazı sonrası Eyüp Sultan mezarlığına defnedilecek olan Demirtaş, Trabzonspor'u takip etmekteydi.

Fanatik gazetesi adına uzun yıllardır Trabzonspor’u takip eden deneyimli yazar Serhat Demirtaş, yaşadığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle henüz 40 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fanatik’ten paylaşılan taziye mesajında “Demirtaş’ın cenazesi yarın öğle vakti Eyüp Sultan mezarlığında defnedilecektir” ifadeleri de yer aldı. Mesajda “Fanatik olarak merhuma Allah’tan rahmet, çalışma arkadaşımızın başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” dendi.

 

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