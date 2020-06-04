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Spor

Fanatik yazarı Erman Özgür: Eğer geri dönüşü olmazsa Trabzonspor tarihi için en ağır darbelerden biri

04 Haziran 2020 07:57

Trabzonsporun eski futbolcusu Erman Özgür, UEFA'nın Trabzonspor hakkında aldığı 1 yıllık men kararını, "Trabzonspor tarihi için en ağır darbelerden birisi olur eğer geri dönüşü olmazsa" sözleriyle değerlendirdi.

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un bir yıl Avrupa kupalarından men ettiğini açıkladı.

Fanatik Gazetesi yazarı ve eski Trabzonsporlu futbolcu Erman Özgür kararı şu sözlerle değerlendirdi: "Uzun yıllar sonra şampiyonluğun favorisi olmuşken UEFA'dan gelen karar bence Trabzonspor tarihi için en ağır darbelerden birisi olur eğer geri dönüşü olmazsa. Çünkü şampiyonluğa olan iştah kadar gelecek sezonun kadrosunu şekellendirmek adına çok önemli bir maddi kayıp demektir."

TIKLAYIN - UEFA'dan Trabzonspor'a Avrupa'dan bir yıl men cezası

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