UEFA'dan Trabzonspor'a Avrupa'dan bir yıl men cezası

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verdi.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Trabzonspor'un 2016'da yaptığı finansal anlaşmaya (FFP) uymadığı ortaya çıkmıştır. Avrupa bileti alacağı önümüzdeki 2 sezonun 1'inden men edilmiştir. Eğer kulüp, 2019 yılı mali raporlarında gerekli şartları gerçekleştirebilseydi, ceza verilmeyecekti" denildi.

Bordo-mavili ekibin bu kararla ilgili CAS'a gideceği öğrenildi.

Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor, UEFA'nın finansal gerekçelerle verdiği 1 yıl men cezasına ilişkin açıklama yaptı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada UEFA'nın verdiği karara katılınmadığı, 10 gün içerisinde CAS'a itirazda bulunulacağı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır.

Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz.

UEFA’nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da ilk açıklamayı yaptı. A Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Kimse moralini bozmasın, biz UEFA ile yaptığımız anlaşmaların gerekliliklerini yerine getirdik" ifadelerini kullandı.