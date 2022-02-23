Falyalı cinayetinde tutuklanan Söylemez kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin olarak tutuklanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez kardeşlerin ifadelerine ulaşıldı. Mustafa Söylemez, sorguda konuşmazken, Mehmet Faysal Söylemez ise "Olayla uzaktan yakından bir ilgim yok. Bu olayda kardeşimin adı geçmiştir. Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs'ın Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Suikaste ilişkin soruşturmanın İstanbul ayağında Mustafa ve Faysal Söylemez kardeşlerin aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız sorgularının ardından tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Adı geçen şahısların hiçbirini tanımıyorum"

Sabah'ın haberine göre , büyük kardeş Mehmet Faysal Söylemez, Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda, "Olayla benim uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Herhangi bir örgüt kurmuş da değilim. Bu olayda kardeşimin adı geçmiştir. Polis memurları beni ifadeye çağırdılar. Üzerime düşen vazifeyi yaptım. 10 güne yakındır gözaltındayım. Ben örgüt kurarak ne yapmışım? Bir menfaat mi elde etmişim? Evimde herhangi bir suç unsuru mu bulunmuş? Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam söyleyecek bir şeyim yoktur. Adı geçen şahısların hiçbirini tanımıyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Suçsuzum, serbest bırakılmamı, aksi halde adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

"İfade verecek kadar kendimi iyi hissetmiyorum"

Küçük kardeş Mustafa Söylemez ise hakimlik sorgusunda, "Emniyette ve Savcılıkta susma hakkımı kullandım. 12 gündür gözaltındayım" dedi. Mustafa Söylemez, "İfade verecek kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde ifademi vereceğim" dedi.

Mustafa Söylemez'in, Falyalı'ya son kurşunu sıkan isim olduğu iddia edilmişti. Mustafa Söylemez'in, dakikalarca kalaşnikof tüfeklerle taranan Falyalı'nın yanına giderek kafasına ateş eden kişi olduğu öne sürülmüştü.