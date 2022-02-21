Halil Falyalı cinayeti; Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Söylemez kardeşlere 'özel harekâtlı' sağlık kontrolü

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemleri yapılan 8 şüpheli emniyetten çıkarılıp sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede özel harekat ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. (DHA)