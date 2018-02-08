Falcon Heavy, rotayı tutturamadı

Dünyanın en güçlü roketi “Falcon Heavy” ile uzaya elektrikli bir otomobil gönderen Elon Musk'ın Mars hayali gerçekleşmedi, roket hedefi tutturamadı. Musk, motorun gereğinden fazla ateşlendiğini ve otomobilin Mars'ı ıskalayacağını söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre otomobilin kendisini Mars'ın yörüngesinin yakınlarında bir yere doğru götürecek bir yörüngeye oturtulması planlanıyordu. Ancak roket gerekenden biraz fazla ateşlenince araç farklı bir rotaya girdi. Yeni yörüngenin, Tesla otomobili Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağına doğru götürdüğü hesaplandı.

Bazı uzmanlar başarısızlığın Space-X’e güveni sarstığı görüşünde. Ancak sivil bir kurumun, yeniden kullanılabilir roketlerle ilk denemesinde gezegenler arası uzaya bir otomobil göndermiş olmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyenler de var.

Şimdilik uzayın boşluğunda ilerleyen Tesla otomobile ne olacağını kimse bilmiyor. Herhangi bir uzay cismine çarpma riskinin son derece düşük olduğu belirtiliyor.