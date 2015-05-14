Falcıdan kızına eş, oğluna iş istedi, 'bütün kötü güçlerimi üzerine salarım' tehdidi alınca savcılığa gitti!

İstanbul'da kızına uygun bir eş, oğluna da iş bulmak isteyen kadın, çevresinde büyü bozmakla ünlenen M.A. adlı kadının kapısını çaldı. Üç ayın sonunda da kızı eş, oğlu iş bulamayan anne, üçüncü kez soluğu falcının yanında aldı. Falcı, kadını "Bütün kötü güçlerimi üzerinize salacağım" diyerek tehdit etti. Hayalleri gerçekleşmediği gibi hakarete de uğrayan anne savcılığın yolunu tuttu.

Habertürk'ün haberine göre İstanbul’da kızına uygun bir eş, oğluna da iş bulmak isteyen 55 yaşındaki D.Y. adlı kadın, komşularının da tavsiyesiyle, çevresinde büyü bozmakla ünlenen 44 yaşındaki M.A. adlı kadının kapısını çaldı. Anne, kendisi ile çocukları üzerinde büyü olduğunu söyleyen falcı M.A.’ya kızının kısmetinin açılması, oğlunun da evlenip iş bulabilmesi için bin lira ödedi. 15 gün bekleyen D.Y., durumlarında bir değişiklik olmaması üzerine tekrar M.A.’ya gitti. M.A., anneye, “Bin lirayla kısmet açamam. Hem senin hem de çocuklarının üzerinde büyü var. Bu büyü bozulmazsa büyük sıkıntı yaşarsınız. Beş bin lira daha ödemen lazım. Üç ay sonra işler düzelmezse gelip paranı al” dedi. D.Y. falcıya 5 bin TL daha verdi.

Soluğu savcılıkta aldı

Üç ayın sonunda da kızı eş, oğlu iş bulamayan anne, üçüncü kez soluğu falcının yanında aldı. Ancak iddiaya göre falcı, “Bütün kötü güçlerimi üzerinize salacağım” diyerek anneyi tehdit etti. Hayalleri gerçekleşmediği gibi hakarete de uğrayan anne savcılığın yolunu tuttu. Falcı M.A. hakkında tekke ve zaviyelerin kaldırılmasına ilişkin kanun çerçevesinde 3 aydan az olmamak kaydıyla hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çağrılara rağmen, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katılmayan M.A.’ya bir sonraki duruşmaya katılması için tebligat gönderildi.