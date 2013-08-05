'Fakülte sayısı 34'e çıkarıldı; 10 bin eczacı işsiz kalacak'

Türkiye'de son 8 yılda eczacılık fakültelerinin sayısının 10'dan 34'e çıkmasına, eczacılardan ve eczacılık fakültesi okuyan öğrencilerden tepki geldi.

Eczacılar ve eczacılık fakültesi öğrencileri, fazla eczacılık fakültesi açılmasına tepkilerini sosyal medya aracığıyla duyurmayı tercih etti. Eczacılar, Twitter'da açtıkları “direneczacılık” başlığıyla 'Daha fazla eczacılık fakültesi açılmasın' isteğinde bulundu.

Eczacılık fakültelerinin sayısının artmasının ve artırılmaya devam etmesinin sektöre büyük bir darbe vuracağını öne süren İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan şunları söyledi:

‘5 yıl dirsek çürütecekler’

"Bir taraftan eczanelerin açılmasına yasayla kısıtlama getiriliyor. Geçen yıl 'Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun' ile bir ilçede 3 bin 500 kişiye 1 eczane düşecek şekilde düzenleme yapıldı. Ama 8 yılda ise 10 olan eczacılık fakültesi sayısı 34'e çıkarıldı. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'la yapılan düzenlemeyle 3 bin 500 kişiye bir eczane uygulamasının çok iyi olacağını söyledik. Ama eczacılık fakültelerinin açılmaya devam etmesi ise bir faciayı beraberinde getirdi. Eczacılık fakültelerine girmesi o kadar kolay değil. Girmesinin zor olduğu gibi okuması da çok zor. Çocuklar 5 yıl dirsek çürütecek, sonra ise çoğu işsiz kalacak. Eczane açmak için kısıtlama getiriyorsun ama, yeni eczacılık fakültesi açıyorsun. Böyle giderse bundan 5 yıl sonra minimum 10 bin eczacı işsiz kalacak. Böyle bir yasayı çıkaran hükümetin her gelen fakülte için onay vermesi traji komik bir durumdur."