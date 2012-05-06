Faks kağıtları, kasa ve bankamatik fişleri kanser yapıyor!

Faks kağıtları, yazarkasa ve bankamatik fişlerindeki Bisphenol A (BPA) maddesinin sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi bozuklukları, nörolojik sorunlar, obezite, hiperaktivite, kalp hastalığı, kısırlık ve hatta prostat ve göğüs kanseri gibi pek çok hastalığa neden olduğu ortaya çıktı.

Bisphenol A (BPA) maddesinin aynı zamanda biberon, bardak, şişe ve yiyecek saklama kapları gibi plastik ürünlerde de yer aldığı biliniyordu. Uzmanlar, BPA’nın kâğıttan ele bulaşıp sonra da ağız yoluyla veya deriden emilerek vücuda girdiğini vurguladı.

Hürriyet gazetesinden Yalçın Bayer, Bisphenol A maddesinin yarattığı tehlikeyi ve Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a yönelttiği soruları köşesine taşıdı. Bayer'in "Dikkat! BPA'lı ürünler kanser riski taşıyor" başlığıyla yayımlanan (6 Mayıs 2012) yazısı şöyle:

Dikkat! BPA’lı ürünler kanser riski taşıyor



“Yapılan araştırmalar Türkiye’de kanser hastalığının ve kansere bağlı ölümlerin son yıllarda artış gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Bu artışta Bisphenol A (BPA) içeren ürünlerin bilinçsizce kullanımının da etkili olduğu belirtilmektedir. BPA içeren ürünlerin, sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi bozuklukları, nörolojik sorunlar, obezite, hiperaktivite, kalp hastalığı, kısırlık gibi hastalıkların yanı sıra prostat ve göğüs kanseri başta olmak üzere kanser hastalığı riski taşıdığı bilinmektedir.

Bütün dünyada Bisphenol A (BPA) ihtiva eden plastikten yapılmış biberon, bardak, şişe ve yiyecek saklama kaplarının yasaklanması konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Amerika’da yapılan yeni bir araştırma BPA’nın kasa fişleri, bankamatik çıktıları, faks belgeleri gibi ‘termal kâğıtlarda’ çok daha yüksek miktarlarda bulunduğunu ortaya koymuştur. Test edilen kasa fişlerinin % 40’ında BPA bulunduğu anlaşılmıştır.

Uzmanlar, BPA’nın kâğıttan ele bulaşıp sonra da ağız yoluyla veya deriden emilerek vücuda girdiğini, kâğıtla teması olanlara kolayca geçtiğini belirtmektedir. Hayvan deneyleri de BPA’nın deriden emilebildiğini göstermektedir. Kasiyerler başta olmak üzere, her alışveriş yapan kişi, fişler aracılığıyla BPA’ya maruz kalmakta ve kanser riski taşıyan bu madde ile iç içe yaşamaktadır.”

Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a bu bilgiler ışığında soruyor:



- “Bakanlığınızın kasa fişleri, bankamatik çıktıları, faks belgeleri gibi ‘termal kâğıtların’ Bisphenol A (BPA) maddesi taşıması ile ilgili inceleme ve istatistiki bir çalışması var mıdır? Varsa, uzman kişiler tarafından test edilen Türkiye’deki fişlerin ve diğer termal kâğıtların yüzde kaçında BPA maddesi bulunmaktadır?

- Eğer yoksa, termal kâğıtlardan oluşan BPA taşıyan ve her gün temas ettiğimiz bu fişler ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

- Kanser riskine karşı, BPA’nın emilimini artırdığı için fişlerle temastan sonra alkol bazlı el temizleyicilerin kullanılmaması, ellerin iyice yıkanması, yeniden kazanılan kâğıda da bulaşabileceğinden BPA’lı fişlerin ‘yeniden kazanıma’ verilmemesi alınabilecek önlemler arasında belirtilmektedir. Yüksek miktarda kanser riski taşıyan Bisphenol A (BPA) maddesinden korunma ve halkımızı bilinçlendirme konusunda Bakanlık olarak neler yapmayı düşünüyorsunuz?”