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Yaşam

Fakirlik, zenginlerin gündemimde değil

Yapılan bir araştırma gelir eşitsizliğini zengin insanların endişeleri arasında yer almıyor

23 Haziran 2014 15:07

RBC Wealth Management şirketinin 4 bin 500'den fazla gelir seviyesi yüksek kişiyle yaptığı bir anket, zengin kişilerin en önemli endişesinin sağlık sonrasında eğitim ve hastalıklar olduğunu gösterdi. Yapılan ankette gelir eşitsizliği listede sadece 16'ıncı sırada yer alabildi. Anket mal varlığı 1 milyon doların üzerinde olan kişilerle yapıldı. 

cnbce.com'da yer alan habere göre, Zengin kişilerin en büyük endişeleri arasında yer alan diğer konular yaşlıların sağlığı, çocukların geleceği ve eğitimleri oldu.

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