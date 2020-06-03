Fakir Baykurt Öykü Ödülü’nün sahibi Mustafa Orman oldu

Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Ödülü açıklandı. Ödüle, Everest Yayınları tarafından yayımlanan Ovada Paldır Küldür isimli kitabıyla Mustafa Orman layık görüldü.

"Yazar; kişilik oluşturmakta sabırlı, incelikli, özenli davranıyor"

Jüri ödül gerekçesini şöyle açıkladı:

"Öyküler içinde gizlenen öykülerle ilerleyen eser, sayfalarda katmanlar halinde yavaş yavaş açılıyor ve her biri bağımsız birer öykü olduğu sanılan olaylar bütünleşerek tek bir öyküye dönüşüyor. Bu durum okuyucuda, öykülerin bir bütün olarak yeniden okunması isteği yaratıyor.

Öykü kişilerinin pişmanlıklarını, vicdani sarsılmalarını, zaaflarını, heyecanlarını, hayal kırıklıklarını ve dürtülerini okuyucuya başarılı bir şekilde hissettiren yazar; kişilik oluşturmakta sabırlı, incelikli, özenli davranıyor. İyimser olmayı çıkış noktası olarak ele alırken, sarsıcı insan ilişkilerini ve olaylar örgüsünü başarılı bir ustalıkla bir araya getirmeyi başarıyor.

Bütün bunların yanında anlattığı olayları edebiyat duyarlılığından uzaklaşmadan kavrayan yazarın, anlatımındaki özen, dili kullanmadaki çeşitlilik, betimlemelerdeki imge zenginliği ve öyküleri yansıtılan kişilerin sahiciliği kayda değer bulunmuştur."

Ödül töreninin tarihi Koronavirüsü salgını nedeniyle henüz açıklanmadı.

Mustafa Orman hakkında

1987’de Digor’da doğdu.

Öyküleri; Dünyanın Öyküsü, Varlık, Sarnıç, Notos, Natama, Yokuş Yola, Yumuşak G, Yordam, Öykülem, Tuhaf, İzafi gibi dergilerde yayınlandı.

Orman, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan İzafi edebiyat dergisinin de yayın yönetmenliğini yaptı.

İlk öykü kitabı olan Derdin İncinmesi (2016) Everest Yayınları’ndan çıktı. İkinci öykü kitabı Ovada Paldır Küldür 2019’da aynı yayınevinden okuyucuyla buluştu.