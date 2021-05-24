Fakir Baykurt Öykü Ödülü Gül Ersoy ve Ayşegül Bayar Kaya'ya verildi

Fakir Baykurt Öykü Ödülü sahipleri açıklandı. Ödül, kitap kategorisinde Gül Ersoy ve Ayşegül Bayar Kaya'ya verildi.

Sarıyer Belediyesi’nin ortaokul, lise, yetişkin ve 'Fakir Baykurt Öykü Kitabı' olmak üzere dört kategoride düzenlediği Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçlandı. Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda ortaokul kategorisinde Jack Poyraz Simpson, lise kategorisinde Münire Feyza Abay, yetişkin kategorisinde Metin Öncü ve Murat Emre Ergel birinciliğe layık görülürken Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü ise Ayşegül Bayar Kaya ile Gül Ersoy’un oldu.

Seçici kurul ödül gerekçesinde, Ayşegül Bayar Kaya'nın kaleme aldığı ve Öteki Yayınları tarafından yayımlanan 'Gece On İki Sancıları' için "Öykülerinde 'geçmişi temize çekmek' izleğiyle yola çıkan yazar; insanın, doğru olup olmadığını sorgulamadan eksiklerini kapatma telaşı içinde geçip giden yıllarının ardına düşüyor ve yaşanan acılara meydan okuyarak, bu acılara sebep olanlardan hesap sorarak kendine bir öykü dünyası oluşturmayı başarıyor" ifadeleri yer aldı.

Gül Ersoy'un Doğan Kitap tarafından yayımlanan 'Sen Kimseyi Sevemezsin' adlı kitabı içinse şu ifadeler yer aldı: "Aile, kadın, şiddet çerçevesinde yalnız ve sevgisiz kalmış farklı coğrafyalardaki farklı kişilikleri toplumsal ve bireysel arka planlarıyla ele alan Gül Ersoy’un Sen Kimseyi Sevemezsin adlı öyküler toplamı, sağlam kurmaca bütünlüğüyle, yalın, temiz ve akıcı anlatımıyla, etkileyici öykü atmosferi oluşturmayı başarıyor."

Pandemi nedeniyle ertelenen ödül töreni ise ileriki tarihlerde açıklanacak. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve seçici kurulunda; ortaokul ve lise kategorisinde Hanım Karavelioğlu, Ceren Mansuroğlu, Ayhan Yeşiltaş, Murat Gürbüz, yetişkin ve yetişkin kitap kategorisinde Hülya Soyşekerci, Halil Genç ve Kadir Yüksel’in yer aldığı yarışmaya; birinci kategoride (ortaokul) 62 öykü, ikinci kategoride (lise) 51 öykü, üçüncü kategoride (yetişkin) 331 öykü, dördüncü kategoride (Fakir Baykurt Öykü Kitabı) 63 kitap olmak üzere toplam 444 öykü ve 63 öykü kitabı katıldı.