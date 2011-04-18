-FAKIBABA'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN DAVETİNE YANIT ŞANLIURFA (A.A) - 18.04.2011 - Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, ''Rekor sayılabilecek bir oyla seçildim, halktan çok büyük baskılar gelmediği takdirde bağımsız kalmayı tercih ederim'' dedi. Fakıbaba, gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyaretinde yaptığı açıklamalarla ilgili sorularını yanıtladı. Göreve geldiği günden beri Şanlıurfa'yı ziyarete gelenleri hiçbir fark gözetmeksizin karşıladığını belirten Fakıbaba, şunları söyledi: ''Çünkü ben bu şehrin belediye başkanıyım. A partisi, B partisi, C partisi demeden bütün liderlere gitmişimdir, karşılamışımdır ve de uğurlamışımdır. Bunu ben Şanlıurfa halkı adına yapıyorum. Sadece ben yapmıyorum, zannediyorum Türkiye'deki bütün belediye başkanları yapıyor. Daha önce de Sayın Deniz Baykal'ı CHP lideri olarak Şanlıurfa'ya geldiğinde karşılamıştım. Dün de Sayın Kılıçdaroğlu geldi, karşıladım. Sağolsun o da belediyeye geldi, ziyaret etti. Kendisine yürekten teşekkür ederim. Çok da güzel oldu. Oturduk, sohbet ettik. Ondan sonra ayrıldılar.'' -''BAŞKA PARTİLERDEN DE TEKLİF GELİYOR''- Kılıçdaroğlu'nun, CHP'ye davet olarak değerlendirilebilecek açıklamalarının hatırlatılması üzerine Fakıbaba, şöyle konuştu: ''Esasında Kemal Bey'in bu teklifi benim için hakikaten gurur verici bir olaydır, kendisine çok teşekkür ediyorum. Benim için şereftir. Ancak bağımsız bir belediye başkanıyım, inanın gündemimde bir partiye geçmek falan da yok. Gündemim Urfa. Urfa'yı nasıl daha iyi hallere getiririz, düzeltiriz. Bütün kafam ve gönlüm Urfa'da. Zaten siyaset eşittir hizmettir. Ben hizmet adayıyım. Bana sadece CHP'den değil, farklı partilerden de teklifler geliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anki durumda gündemimde bağımsız kalma var. Ama yarın ne olacağını Allah bilir. Çünkü beni halk seçti. Rekor sayılabilecek bir oyla seçildim, halktan çok büyük baskılar gelmediği takdirde bağımsız kalmayı tercih ederim. Çünkü işimi yapıyorum ve işimi seviyorum. İnşallah bütün amacım 2014'e kadar Şanlıurfa'yı dünyaya tanıtmaktır, ancak yarın ne olacağını Allah bilir.''