Fakıbaba: Mustafa Kemal Atatürk'ü düşman gösteriyorlar (2)

KÖYLERİ GEZİP SORUNLARI DİNLEDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Hakkari kent merkezindeki esnaf ziyaretin ardından Biçer Mahallesi\'nde bulunan belediyeye ait mezbahanede incelemelerde bulundu. Ardından da kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çanaklı Köyü\'ne geçti. Bakan Fakıbaba, burada çocuklar tarafından Türk bayrakları ile karşılandı. Köy meydanında oturup köylülerle sohbet eden Bakan Fakıbaba, daha sonra da Hakkari-Van Karayolu\'nun 25\'inci kilometresinde bulunan \'2\'nci Tünel\' mevkiinde, proje kapsamında kadınlar tarafından kurulan Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi\'ni ziyaret etti.

Kadınlar tarafından bin metrekare alan üzerine kurulan ve içerisinde çeşitli sebze ve çiçeklerin üretildiği serayı gezen Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, kooperatifi kuran kadınlara teşekkür etti. Bakan Fakıbaba, ülkenin güzelliklerinden söz edip, bölgenin yaşadığı zorluklara değinerek şöyle konuştu:

\"Bir Hakkarilinin, bir Edirnelin\'in, bir Türk\'ün, bir Arap\'ın tek başına bir şey yapması çok bir şey ifade etmiyor. Ama birlikte gücümüzü bir araya getirdiğimiz zaman müthiş güzelilkler ve güç ortaya çıkıyor. 17-25 Aralık olayı, ondan sonra FETÖ darbesi, bu darbede bu kardeşiniz bombaların altındaydı. Biz Meclis\'teydik. Bir ülke düşünün, kendi uçakları ve pilotu, gelip meclisi bombalıyor. Bunu yaptırtan güçleri bizler çok iyi biliyoruz. Buraları karıştıran insanları da bizler çok iyi biliyoruz. Bu güçleri de biliyoruz. Bakın burada ne kadar güzellik var. Bakın insan ömrü çok kısa, genç arkadaşlarımın çok mutlu ve hayatlarından çok memnun olması lazım. Hayat seviyelerinin çok yükselmesi lazım. Bizim görevmiz bu. Siz de zaten bunu hak ediyorsunuz. Ne kadar güzel, 20 tane kızım bir araya gelmiş, bir başkanla beraber 1000 metrekarelik alan üzerine sera yapıyorlar, para kazanıyorlar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?\"

Ülke için canın vereceğini de belirten Fakıbaba, \"Bu bayrak, bu vatan, bu devlet bizim. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe Allah\'tan başka hiç kimsenin bize gücü yetmez. Ben Urfa\'da her zaman şunu söylyorum: Ben şimdi Türkiye\'nin bakanıyım. Ben vallahi hem Kürt\'üm hem Türk\'üm hem Arap\'ım hem Çerkez\'im; Ben Türkiyeliyim. Ben Türkiye\'mi çok seviyorum. Ben bu vatanı seviyorum. Bu vatana canımı veriririm. Bu vatana canım feda olsun\" dedi.

ASMA KÖPRÜDEN GEÇTİ

Bakan Fakıbaba, sera yakınında gözleme yapan kadınları ziyaret edip, bir süre sohbet etti. İkram edilen gözlemeyi yiyen Fakıbaba, buradan da Zap Suyu üzerine kurulan asma köprüyü kullanarak Çanaklı Köyü\'ne geçti.

Kent merkezinde bulunan Sümbül Mahllesi\'ndeki bir düğüne de katılan Bakan Fakıbaba, davetlilerle birlikte bir süre halay çektikten sonra Hakkari Evi\'nde düzenlenen tarım sektörü değerlendirme toplantısına katıldı.



FOTOĞRAFLI