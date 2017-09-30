Fakıbaba: 80 milyonun protein oranını artırmamız lazım (3)

\"İSLAM ALEMİNİ PARÇALAYIP YÖNETMEK İSTİYORLAR\"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahramanmaraş\'ta Tarım Çalıştayı\'na katıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, milletvekilleri, bakanlık bürokratları, sivil toplum örgütü ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı çalıştayda konuşan Fakıbaba, İslam dünyasındaki gelişmelere değindi. Fakıbaba, şöyle dedi:

\"Batıda devletin sınırları kalkıp birleşirken, İslam alemini devletçikler haline getirmenin anlamının ne olduğunu sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Yani böl, parçala, küçült ve yönet. İslam alemini böyle dize getirmeyi düşünüyorlar. Suriye ve Irak\'a baktığınız zaman bunları böldüklerinde nelerin geleceğini görüyoruz biz. Biz, bir PYD\'nin ne olduğunu biliyoruz. 1970\'lerde üniversiteye başladım bunların ne yapmak istediklerini çok iyi bilen kardeşlerinizden birisiyim. İnşallah İslam alemini bunlar bölemeyecekler.\"

\"KENDİ GIDASINI ÜRETEMEYEN ÜLKELER TAM ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ OLAMAZ\"

Tüm bakanlıkların çok önemli olduğunu ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın ayrı bir öneminin olduğunu kaydeden Fakıbaba, şöyle konuştu:

\"Ben hep şunu söylüyorum; kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam özgür ve bağımsız ülkeler olamazlar. Biz ne yapıp mutlaka ve mutlaka insanlarımızın karnını doyuracak gıdayı üretmek zorundayız. Bakın 2002\'de 1 milyar 800 milyon olan tarım desteklerini 13 milyar liraya çıkarmışız. Yani 1.8 katrilyondan 13 katrilyona çıkarmışız. Çiftçilerimize son 15 yılda tam 105 katrilyon liranın üzerine nakit hibe destek ödemesi yapmışız. Bitkisel üretimimiz 97 milyon tondan toplam 117 milyon tona ulaşmış. hayvansal üretimimiz ise 10 milyon tondan 23 milyon tona çıkmış. Tarımsal ihracatımız 4 milyar dolardan 16 milyar doları şu anda geçmiş durumda. Allah\'ın izniyle bunlar yeterli mi, yeterli değil daha fazla çalışıp daha fazla üreteceğiz.\"



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