Fatih Akın, Hamburg'dan ödül aldı

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, Hamburg Film Festivali kapsamında Cinemaxx sinemasında düzenlenen törende, şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ve Hamburg kentine ve film kültürüne yaptığı katkılarından dolayı Dougas-Sirk Ödülü’ne layık görüldü. Akın, ödülü Hamburg eyaletinin Kültür Bakanı Barbara Kissler’in elinden aldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, törende bir konuşma yapan Hamburg Film Festivali Direktörü Albert Wiederspiel, 1998 yılında Fatih Akın’ın ilk filmi "Kısa ve Acısız" adlı filminin sinemalarda gösterilmek için kendilerine teklif edildiğini hatırlatarak, filmden ve o dönemde 25 yaşında olan yönetmenden çok etkilendiklerini belirtti.

‘Akın, filmlerinde evrensel şeyleri anlatıyor’

Akın’ın daha sonra Cannes, Venedik ve Berlin’de çeşitli ödüller aldığına dikkat çeken Wiederspiel, Akın’ın çeşitli tarzlarda film yaptığını ve her zaman Hamburg kentinde bağlı kaldığını kaydetti. Wiederspiel, henüz çok genç olan Fatih Akın’a verilen ödülün yaşam boyu başarı ödülü olmadığını, sinema kültürüne yaptığı katkılarından dolayı teşekkür edildiğini belirtti.

Kültür Bakanı Kissler de, Fatih Akın’ın "The Cut" filminde 1915 olaylarını ele aldığına işaret ederek, Akın’ın eserlerinde ve yaptıklarıyla Türkiye’ye karşı bir düşmanlığının tespit edilemeyeceğini ifade etti.

Akın’ın eserleriyle Türk-Alman hayat şartlarını ve Türkiye’yi tanıttığını ifade eden Kissler, yönetmenin Almanlar ve Türklerin hikayelerinden yola çıkarak evrensel şeyleri anlattığını ifade etti.

‘Bu tür ödüller için erken’

Fatih Akın, yaptığı açıklamada ödülü alacağı için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben olsam bana vermezdim. Biraz erken belki. Yaşlanayım da o zaman versinler bu tür ödülleri" dedi.

Almanya’da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren aşrı sağcı Nasyonalsosyalist Yeraltı terör örgütü ile ilgili bir film yapacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine de Akın, "Bakacağız artık. Biraz sürpriz olsun. Üzerinde çalışıyorum" cevabını verdi.

Kendisine verilen Douglas-Sirk ödülünün "Yaşam boyu başarı ödülü" olmadığını ifade eden Akın, "Şöyle söyleyeyim, bu bir kesit. Bakalım bundan sonra ne gelecek" şeklinde konuştu. Törenin ardından Venedik Film Festivali’nde gösterilen Akın’ın "The Cut" adlı yeni filminin Almanya’da ilk gösterimi yapıldı.

Törene The Cut filminin oyuncuları, Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, oyuncu Mortz Bleibtreu ve çok sayıda davetli katıldı. Douglas-Sirk Ödülü, 1995 yılından beri her yıl Hamburg Film Festivali’nde veriliyor. Bu ödül daha önce Clint Eastwood, Jodie Foster, Jim Jarmusch ve Tilda Swinton gibi ünlü sanatçılara verilmişti.

Almanya’nın başarılı yönetmenlerinden olan Akın, 1973 yılında Hamburg’da doğdu. Bu kentte aldığı eğitiminden sonra 1998 yılında ilk uzun metrajlı film ‘’Kısa ve Acısız’’ (Kurz und Schmerzlos) ile dikkatleri üzerine çekti. Filmleriyle bir çok ödül kazanan ünlü yönetmen, 2004 yılında "Duvara Karşı" (Gegen die Wand) filmiyle Berlin Film Festivali’nde "Altın Ayı" ödülüne layık görülmüştü.