Faint Sound: Dört ülkeden Özgecan'ların hikâyesini anlatan belgesel cuma günü vizyona giriyor

Boston Üniversitesi'nde okuyan Chris Surnames'in akademik tezi ve festivaller için hazırladığı, dört farklı ülkede şiddete uğrayan kadınları anlatan Faint Sound (Soluk Ses) belgesel filmi vizyona giriyor. Faint Sound, 15 Aralık Cuma günü dört ülkede birden sinemalarda gösterime girecek.

Almanya, Rusya, İngiltere ve Türkiye’de genç yaşta erkek şiddetiyle öldürülen dört kadının dramını ele alan belgesel filmin çekimleri yaz aylarında tamamlandı.

Türkiye'den, Şubat 2015'te tecavüz girişimine direnirken hunharca katledilen 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ın hayatından esinlenen genç yönetmenin filminin Türk kadrosunda usta oyuncu Erkan Can, Aslı Öngören ve Maral Büyüksaraç yer alıyor. Müziğini Fahir Atakoğlu'nun yaptığı belgeselde Özgecan Aslan'ı Büyüksaraç, babasını Can, annesini de Öngören canlandırıyor.

Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu üyesi Özben Önal'ın sponsor olduğu filmin geliri, çocuklara şiddetten uzak bir dünya amacıyla bireysel silahsızlanma için çalışmalar yapan Umut Vakfı'na bağışlanacak.

Özgecan Aslan'ı canlandıran genç oyuncu Maral Büyüksaraç, Hürriyet'te yayımlanan söyleşisindebelgesele ilişkin olarak şunarı söylemişti:

''Beni en çok etkileyen bu hikâyenin gerçek olmasıydı.O güne kadar bu kadar kötü bir haberle güne uyanmamıştım. Bu olay beni psikolojik olarak çok etkilemişti. Annem yurt dışında yaşıyor. Yılın belli zamanlarında orada, okulum olduğu için belli zamanlarında Türkiye'de babamla kalıyorum. Tahmin bile edemezdim böyle bir şey yaşandığını. Özgecan Aslan yasası tasarısını anlattı Erkan Can sette bize. Erkan Can, Özgecan Aslan'ın babasını canlandırdı. Bu yüzden birlikte çok fazla zaman geçirme şansımız oldu. Bu projenin kadına şiddet konusunda önemli bir belgesel film olduğunu konuştuk. (Belgeselde seslendirme yapan) Hatice Aslan da bu projenin Özgecan Aslan yasasını tekrar gündeme getirebileceğini söylemişti stüdyoda.''

Belgesel ile ilgili görüntüler için tıklayın