Dört ülkeden Özgecan'ların hayatı belgesel oldu

Boston Üniversitesi'nde okuyan Chris Surnames'in akademik tezi ve festivaller için hazırladığı dört farklı ülkede kadınları anlatan Faint Sound belgesel filmin çekimleri tamamlandı.

Almanya, Rusya, İngiltere ve Türkiye’de genç yaşta erkek şiddetiyle öldürülen dört kadının dramını anlatacak belgesel filmin çekimleri bitti.

Türkiye'den Özgecan Aslan'ın hayatından esinlenen genç yönetmenin filminin Türk kadrosunda usta oyuncu Erkan Can, Aslı Öngören ve Maral Büyüksaraç yer alıyor. Müziğini Fahir Atakoğlu'nun yaptığı belgeselde Özgecan Aslan'ı Büyüksaraç, babasını Can, annesini de Öngören canlandırıyor.

Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu üyesi Özben Önal genç yönetmenin filmine sponsor oldu. Surnames filmin gelirini, çocuklara şiddetten uzak bir dünya amacıyla bireysel silahsızlanma için çalımalar yapan Umut Vakfı'na bağışlayacak.

Özgecan Aslan fimi bitirme tezi

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu da 2 Temmuz'da yayımlanan yazısında, belgeselin hikâyesini paylaşmıştı.

Eyüboğlu'nun "Özgecan Aslan fimi Boston'da bitirme tezi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Almanya, Rusya, İngiltere ve Türkiye’de genç yaşta erkek şiddetiyle öldürülen dört kadının dramını anlatacak belgesel filmin çekimleri bitti.

Ülkeleri, kültürleri farklı, ama kaderleri aynı dört kadının belgeseli aslında bir öğrenci filmi… Boston Üniversitesi’nde okuyan Chris Surnames, bitirme tezi olan filmin Türkiye çekimlerini aslında 2015’te yaptı.

Berlin’de Türk sevgilisi tarafından öldürülen 19 yaşındaki Maria, Londra’da ruhsal sorunları olan bir gencin katlettiği Palmira Silva, 20 yılda Rusya’da 10 kişiyi öldürdüğü ortaya çıkan ‘Karındeşen Nine’nin kurbanlarından Rus Silva ve evine gitmek için bindiği minibüste tecavüze uğradıktan sonra hunharca katledilen Mersinli Özgecan Aslan’ı ‘Faint Sound’da buluşturmayı amaçlayan öğrenci, iki yıl sonra çekimle için tekrar Türkiye’ye geldi.

Chris Surnames’in, Özgecan Aslan’ın ailesinden izin alarak 2015’te yaptığı çekimler, parasızlık yüzünden istediği gibi olmayınca, bu kez sponsor bulup geldi.

Üniversiteyi bitirme tezinin yanı sıra uluslararası belgesel festivalleri için çekmeyi planladığı film için iki yıl sonra istediği seti kurup, arzuladığı oyuncu kadrosunu oluşturan genç yönetmen, ilk çekimde olduğu gibi ikinci çekimde de Özgecan Aslan’ı canlandırma görevini, reklamların yanı sıra Şerif Gören’in son filmi ‘Ay Büyürken Uyuyamam’da oynattığı Özel Ata Koleji ikinci sınıf öğrencisi Maral Büyüksaraç’a verdi.

‘Faint Sound’ belgesel filminde, Özgecan’ın babası Mehmet Aslan’ı Erkan Can, anne Songül Aslan’ı ise, Aslı Öngören oynadı. Türkiye çekimleri hafta içinde biten filmin müziklerini Fahir Atakoğlu üstlendi.