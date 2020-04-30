Faik Öztürk: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, Instagram'dan yapılan canlı yayına konuk oldu. 20 yıllık hayat arkadaşı Safiye Soyman'dan söz eden Öztürk, "Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim" dedi.

58 yaşındaki Faik Öztürk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vaktini hayat arkadaşı Safiye Soyman ile geçiriyor.



Evde olduğu süreci verimli geçirmeye çalışan Öztürk, Instagram hesabından yapılan canlı yayına katıldı.

"38 yıl sonra saçlarımı tamamen kestirdim"

BiMagazin'in canlı yayınına konuk olan Öztürk, karantinadan memnun olduğunu belirterek "20 yıldır bizim evde Safiye diye biri yaşıyormuş ben farkında değilmişim. Ben hanım köylüyüm, bizim evde Safiye'nin borusu öter. Edebiyat hocası gibi her şeyime karışıyor. Hatta Safiye ile iddiaya girdik kaybedince 38 yıl sonra saçlarımı tamamen kestirdim" dedi.

"Pavyonda müşteriydim, sonra şarkıcı oldum"

Faik Öztürk şunları söyledi: "Ben meslek olarak hurdacılık yapıyordum. Hurdacılık mesleği de atık toplamadır. Şimdi meslek pislik olunca dışarıda gördüğüm zaman dayanamıyorum. Kola kutusu gibi yere atılan çöpleri görünce dayanamayıp çöp kutusuna atarım. Benim ekmeğim orada, ben bununla para kazanıyordum. Buralara çok farklı şekilde geldim. Pavyondan gelen tek türkücü benim. Ben pavyonda müşteriydim sonra şarkıcı oldum, bu çok kolaymış."

"Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim"

Özellikle şu olaylardan sonra da anladım ki daha çok muhtacım ona (Safiye Soyman). Çünkü yaşlılık başladı, ibre geriye döndü, ona daha çok bağlı oldum. Onun yeri bende bambaşkadır. Ben hayatta her şeyden doydum.



Ondan sonra Safiye benim hayatıma girdi. Bir gün olsun aldatmayı düşünmedim. Bugüne kadar Safiye'nin bir dediğini iki etmedim. Lady gibi yaşıyor evde. Onun yaşadığı hayatı Ajda Pekkan yaşamıyor. Allah korusun hasta olsun, altını temizlerim."