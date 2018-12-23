Faik Öztürk: Mevlitlere gidip ağlıyoruz, her şey ücretli bizde

Şarkıcı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, "Sahne dışında katıldığınız programlardan para alıyor musunuz?" sorusuna "İnsanlar mevlidlerine çağırıyor, gidiyor ağlıyoruz. Çok da içten ağlarız. Her şey ücretli bizde" yanıtını verdi.

Şarkıcı Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı.

"Sahne dışında katıldığınız programlardan para alıyor musunuz? sorusuna Öztürk şu yanıtı verdi.

Faik Öztürk: Valla hiçbir yere boşa gitmiyoruz. Sadece güldürmek de değil. Mevlidleri de kaçırmayız. Bizi çağırırlar, 7’sinde, 40’ında, 52’sinde gider ağlarız. Boş günümüz yok.

Safiye Soyman: Şaka...

Faik Öztürk: Nasıl şaka canım! İnsanlar mevlidlerine çağırıyor, gidiyor ağlıyoruz. Çok da içten ağlarız. Her şey ücretli bizde. Ama bizi gören yine gülüyor. Onu anlamak mümkün değil. Hakan Altun’un babasının cenazesine gittik. Hoca bizi görünce gülmeye başladı. Hakan Altun “Abi, babam öldü. Farkındasın değil mi?” dedi. “Biliyorum oğlum, ben bir şey yapmadım” dedim. “Abi Allah aşkına sen balkonda dur, içeri gelme.”

Çift "Savaşı destekler misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Faik Öztürk: E ne yapacaksın başka. Yaşamak için öldürmek zorundasın bence. Dış güçler düşmanlarımızı besliyor. Bunlara ödün verirsek önünü alamayız. Beni de çağırsalar, bir dakika düşünmeden savaşmaya gitmezsem namerdim.

Safiye Soyman: Beni tüm başbakanlar ve cumhurbaşkanları hep sevmiştir. Özal’dan Demirel’e, Evren’e kadar. Hiçbiriyle problemim olmamıştır. Şimdi de Cumhurbaşkanı’mızla ve Emine Hanım’la şeyimiz iyidir yani.

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