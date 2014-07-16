T24 LogoT24 Logo
Magazin

Fahriye Evcen'i kızdıran Burak Özçivit sorusu

Fahriye Evcen: Özel hayatımı sokak ortasında konuşmuyorum

16 Temmuz 2014 10:42

“Çalıkuşu” dizisindeki partneri Burak Özçivit’le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Fahriye Evcen, geçtiğimiz akşam Etiler’deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Burak Özçivit’in eski sevgilisi Ceylan Çapa’yla ilgili sorular, ünlü oyuncunun keyfini kaçırdı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, “Burak’ı Ceylan’ın elinden aldı” haberleriyle ilgili sorular üzerine sinirlenen Evcen, “Ne alakası var! Özel hayatımı sokak ortasında konuşmuyorum.

Bana bunu yapmayın Allah aşkına” diyerek tepki gösterdi. “Siz de tatile çıkan Burak Bey’in yanına gidecek misiniz?” sorusu karşısında “Eğer izin verirseniz arabama bineceğim” diyen Evcen, konuşmayacağını söyleyerek aracına binip uzaklaştı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da görüntülenen Burak Özçivit, tatiline Viento Alaçatı Hotel’de devam ediyor. Oyuncu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da geri çevirmiyor.

 

ETİKETLER

fahriye evcenburak özçivitsorukızdırdıceylan çapaaşketiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24