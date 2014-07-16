Fahriye Evcen'i kızdıran Burak Özçivit sorusu

“Çalıkuşu” dizisindeki partneri Burak Özçivit’le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Fahriye Evcen, geçtiğimiz akşam Etiler’deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Burak Özçivit’in eski sevgilisi Ceylan Çapa’yla ilgili sorular, ünlü oyuncunun keyfini kaçırdı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, “Burak’ı Ceylan’ın elinden aldı” haberleriyle ilgili sorular üzerine sinirlenen Evcen, “Ne alakası var! Özel hayatımı sokak ortasında konuşmuyorum.

Bana bunu yapmayın Allah aşkına” diyerek tepki gösterdi. “Siz de tatile çıkan Burak Bey’in yanına gidecek misiniz?” sorusu karşısında “Eğer izin verirseniz arabama bineceğim” diyen Evcen, konuşmayacağını söyleyerek aracına binip uzaklaştı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da görüntülenen Burak Özçivit, tatiline Viento Alaçatı Hotel’de devam ediyor. Oyuncu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da geri çevirmiyor.