Fahriye Evcen yeni dizi projelerini değerlendiriyor

Oyuncu Burak Özçivit ile evlenen oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın doğumuyla ara verdiği setlere geri dönemeye hazırlanıyor. Yazdan bu yana 10 diziden teklif gelen oyuncuya bölüm başına 130 bin liraya kadar teklif geldiği belirtiliyor. Evcen'in ise oğlu Karan için bazı şartlar sunduğu ifade ediliyor.

Nisan 2019’da anne olan Fahriye Evcen “Oğlum Karan 2 yaşına girene kadar setlere ara vereceğim” demişti. Posta'da ye alan habere göre Evcen, yıl sonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Evcen’e verilen rakamların bölüm başına 130 bin TL’ye kadar çıktığı konuşuluyor. Evcen'in, oğlu Karan’ı yalnız bırakmamak için haftanın 4 günü, belirli saatler içinde çalışmak istediği söylenirken; bu arada Covid-19’a karşı her türlü önlemin alınmasını ve ortamın kalabalık olmamasını da birinci şart olarak öne sürdüğü belirtiliyor.