Fahriye Evcen, Masumlar Apartmanı kadrosuna mı katılıyor?

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen'in Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katıldığı iddia edildi.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi 8 Haziran Salı akşamı 37. bölümüyle sezon finali yapacak.
Haberglobal'in haberine göre; sezon finaline sayılı günler kala Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.
Fahriye Evcen'in yeni sezonda Masumlar Apartmanı dizisinde yer alacağı iddia edildi. Evcen'in diziye Ceylan karakteriyle giriş yapacağı konuşuluyor.