T24 LogoT24 Logo
Magazin

​Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Almanya'da nişanlandı

Kız isteme merasimi, dün Almanya’nın Solingen şehrinde gerçekleşti

09 Mart 2017 11:23

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilik yolunda ilk adımı attı. Hürriyet'in haberine göre; Özçivit, geçtiğimiz aralık ayında kendi doğum gününü kutladığı mekanda önünde diz çöküp evlenme teklif ettiği sevgilisini ailesinden istedi. Kız isteme merasimi, dün Almanya’nın Solingen şehrinde gerçekleşti.


 

Setlerden 'özel izin' 

 


Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Almanya’ya gidebilmek için rol aldıkları “Ölene Kadar” ve “Kara Sevda” dizilerinin setinden izin aldı. Nişan haberini şimdilik gizli tutmak isteyen çift, durumu set ekiplerine de açıklamadı, ‘özel nedenlerle’ izin istedi.

İkili, birlikte Evcen’in ailesinin yaşadığı Solingen’e uçtu. Dün akşam Evcen’i ailesinden isteyen Özçivit, aldığı olumlu yanıtla birlikte sevgilisinin parmağına nişan yüzüğünü taktı. Sevgililer, haziran ayının sonunda, dizileri tatile girdiğinde evlenmeyi planlıyor. 

ETİKETLER

Fahriye EvcenBurak Özçivitnişanlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24