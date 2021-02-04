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Fahriye Evcen ekranlara geri dönüyor; alacağı ücret belli oldu

04 Şubat 2021 13:53

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, imzayı attı ve ekranlara dönme kararı aldı.

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