Fahriye Evcen ekranlara geri dönüyor; alacağı ücret belli oldu
04 Şubat 2021 13:53
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, imzayı attı ve ekranlara dönme kararı aldı.
2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, ekran macerasına ara vererek çocuğuyla ilgilenme kararı aldı. Çocuğunun bakımıyla yakından ilgilenen ve pandemi sürecinde evden çıkmamaya özen gösteren oyuncu, uzun bir aradan sonra ekrana geri dönme kararı aldı.
Güneş'in haberine göre, yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Fahriye Evcen, bir yapım şirketinin dizi anlaşmasını kabul etti.
Projeyi şimdilik gizli tutan Fahriye Evcen'in bölüm başı 130 bin TL alacağı öğrenildi. Fahriye Evcen'in aylık kazancı 520 bin TL olacak. Öte yandan Burak Özçivit de bölüm başı 325 bin TL alıyor.
Meslektaşı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.