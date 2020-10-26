Fahriye Evcen'den "Yeni proje var mı?" sorusuna yanıt: Görüştüğümüz şeyler var

Oğulları Karahan ile birlikte dün akşam Akatlardaki bir mekândan çıkan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti objektiflere takıldı.

Evcen “Burak setten çıkmıştı öyle bir akşam yemeği yiyelim dedik vakit buldukça” dedi. Ayrıca oğulları Karahan’ın çok hareketli ve aktif bir çocuk olduğunu söyleyen Evcen, “Karahan’a bakıcı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Valla şu an bakıcı yok” yanıtını verirken, Özçivit “Böyle idare ediyoruz çok güzel” dedi.

Uzun zamandır oğlu ile vakit geçirmek için setlerden uzak kalan Fahriye Evcen konuyla ilgili soruya, “Ben çok özledim ama tabii ki Karahan’ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor şöyle biraz daha vaktimiz var. Geri dönmek istiyorum görüştüğümüz şeyler var ama zamanla belli olacak” dedi.