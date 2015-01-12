'Fahri Çeçen Konsolosu Önlü'yü öldüren ve azmettirenler saptandı, ama hiçbiri yakalanmadı!'

Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Önlü 22 Mayıs 2013 tarihinde işyerinde uğradığı suikast sonucu öldürüldü. Aradan geçen 20 ayı aşkın süreye rağmen cinayetin arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmaması üzerine Kafkas Dernekleri ve insan hakları örgütleri tarafından yapılan açıklamada, "Cinayetin tam olarak aydınlatılamaması Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir ayıbı olacaktır" denildi.

Federasyondan yapılan basın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinde, güpegündüz işlenen bu cinayet başından sonuna kadar ihmaller zinciri ile doludur. Bu ihmaller bugün hâlâ devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Federasyon açıklamasında, Medet Önlü cinayetini planlayanların ve amaçlarının ortaya çıkarılmasını isteyerek, "Biz, Önlü ailesi ve aşağıda adı geçen kurumlar, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiyor, insan haklarına duyarlı tüm kişi ve kurumları adaletin gerçekleşmesini sağlamak için destek vermeye davet ediyoruz" dendi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve insan hakları örgütlerinin Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Önlü cinayetinin arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmaması üzerine yaptığı basın açıklamasının tam metni şöyle:

"Hepinizin bildiği üzere Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Önlü, 22 Mayıs 2013 tarihinde işyerinde uğradığı suikast sonucu öldürülmüştür. Aradan geçen yaklaşık 20 aylık süreye rağmen, cinayetin arkasındaki güçlerin hala tam anlamıyla ortaya çıkarılmadığını ve sorumluların adalete teslim edilmediğini üzüntüyle gözlemlemekteyiz. Cinayetin soruşturulması sürecinde birtakım ciddi ihmaller göze çarpmıştır. Bugün gelinen noktada yaşananlar geniş bir bakış açısıyla ele alındığında, yapılan ihmallerin hem emniyet alanında, hem de hukuksal alanda sürdüğünü görüyoruz.

Polis fezlekesine göre cinayetten hemen sonra güvenlik kameraları, telefon kayıtları ve merhum Medet Önlü’nün günlüğündeki bilgiler kullanılarak başlıca şüpheliler tespit edilmiştir. Sabıka kaydı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tetikçi Murat Aluç, ona yardımcı olan kişi Ömer Peltek ve Çeçen kökenli Rusya Federasyonu vatandaşı azmettirici Rızvan Ezbulatov cinayetin hemen akabinde tespit edilmesine rağmen yakalanmamıştır. Böylelikle kaçmalarına fırsat doğmuştur. Örneğin azmettirici Ezbulatov'un cinayetle bağlantısı ilk gün tespit edilmesine rağmen, cinayetten iki gün sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurtdışına rahatlıkla çıkış yapabilmiştir.

Ayrıca azmettirici Rızvan Ezbulatov’un suikasttan önceki yaklaşık 40 gün boyunca Türkiye’de bulunmasına ve hatta 30 Nisan’da Ankara'da Medet Önlü ile görüşmüş olmasına rağmen, dava dosyasında kendisine dair hemen hemen hiçbir bilgi, görüntü veya fotoğraf yoktur. Savcılık’ın Rızvan Ezbulatov ile ilgili yaptığı bilgi talebine karşılık, Milli İstihbarat Teşkilatı ellerinde bu şahısla ilgili hiçbir bilgi olmadığını iletmiştir. Halbuki Rızvan Ezbulatov 1990'lı yıllarda Türk yargı ve emniyet kuvvetlerini epeyce meşgul etmiş, sabıkalı ve işlediği suçlardan dolayı Türk cezaevlerinde hapis yatmış ve Türkiye'ye de çok sık giriş çıkış yapan bir kişidir.

Tetikçi Murat Aluç, güvenlik kameraları ile tespit edilmesine rağmen 1.5 yıl boyunca Sakarya’da arkadaşı İbrahim Şimşek ve yakın çevresi yanında saklanmayı başarmıştır. Bu dönemde sık sık İstanbul’a gidip gelmesine ve görüldüğüne dair ihbarlar yapılmasına rağmen polisin kendisini tutuklamaya yönelik herhangi bir girişimi olmamıştır. Cinayete karıştığı saptanan herkesin İstanbul'da yaşamasına karşın İstanbul polisi soruşturmaya ancak cinayetten bir sene sonra dahil olmuştur.

Tetikçi Murat Aluç 11 Ekim 2014 tarihinde Sakarya'da yakalanmıştır. Tetikçi Murat Aluç’la birlikte yakalanan ve kendisine yardım ve yataklık eden zanlıların delilleri karartma ve kaçma ihtimalleri somut ortada iken savcılığın ve mağdur ailenin tutuklanması yönündeki talepleri Ankara 8. ve 9. Sulh Ceza Mahkemeleri’nce reddedilmiştir.

Tetikçi Murat Aluç’un ifadesiyle suç örgütünde önemli rolleri olduğu anlaşılan Erdem Güneş ve Mehmet Akif Cömert’le ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi hususundaki talep ve beklentilerde, Mehmet Akif Cömert hakkında yakalama kararı dışında, somut olarak ilerleme sağlanamamıştır. Cinayetin üzerinden yaklaşık 20 ay geçmesine rağmen cinayet öncesi ve sonrası tüm aşamalarda aktif olarak yer alan suikastın diğer zanlısı Ömer Peltek Türkiye'de olmasına karşın halen yakalanmamıştır. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan azmettirici Rızvan Ezbulatov’un nerede olduğu hakkında ise net bir bilgi yoktur.

Cinayet uzun bir sürede planlandığı ve örgütlü bir şekilde gerçekleştirildiği halde, polis tarafından cinayeti planlayanlara ve cinayet saikine ilişkin hâlâ somut bir bilgi elde edilememiştir.

Medet Önlü, Çeçenlerin savaşlarda piyon olarak kullanılmasına karşı çıkan istikrarlı bir siyasi tutumu vardı. Katledilmeden önce de aynı şekilde Çeçen sığınmacıların Suriye'de kullanılmasına karşı çıkan tutumu herkesin malumudur. Medet Önlü'nün bu konudaki tutumunun katledilmesindeki payı ise hiçbir biçimde araştırma konusu dahi yapılmamış ve bu yön tümüyle eksik bırakılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinde, güpegündüz işlenen bu cinayet, başından sonuna kadar ihmaller zinciri ile doludur. Bu ihmaller bugün hala devam etmektedir. Cinayetin tam olarak aydınlatılamaması Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir ayıbı olacaktır.

Medet Önlü cinayetini planlayanlar ve amaçları ortaya çıkartılmalı, cinayete dahil olan tüm sorumlular derhal belirlenerek yargı önünde hesap vermelidir.

Biz, Önlü ailesi ve aşağıda adı geçen kurumlar, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiyor, insan haklarına duyarlı tüm kişi ve kurumları adaletin gerçekleşmesini sağlamak için destek vermeye davet ediyoruz."

Ortak açıklamayı yapanlar

Önlü Ailesi

Kafkas Dernekleri Federasyonu (Kaffed)

Ankara Çerkes Derneği

Adana Çerkes Kültür Derneği

Afşin Kafkas Kültür Derneği

Antalya Kafkas Derneği

Aydın Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Balıkesir Adığe - Çerkes Kültür Derneği

Bandırma Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Biga Kafkas Kültür Derneği

Bilecik Kafkas Kültür Derneği

Bolu Kafkas Derneği

Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Bursa Çerkes Kültür Derneği

Çorum Kafkas Derneği

Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayan. Dern.

Gaziantep Kuzey Kafkas Kültür Derneği

Göksun Çerkes Kültür Derneği

Gönen Kafkas Kültür Derneği

Hamamözü Kafkas Derneği

İnegöl Çerkes Adığe Kültür Derneği

İskenderun Kafkas Kültür Derneği

İstanbul 1864 Kafkasyalılar Kültür Derneği

İstanbul Bahçelievler Kafkas Çerkes Derneği

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

İstanbul Uzunyayla Kafkas Kültür ve Yard. Dern.

İzmir Çerkes Kültür Derneği

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği

Karacabey Kuzey Kafkasya Kültür Derneği

Karadeniz Ereğli Kafkas Kültür Derneği

Karlı Köyü Kafkas Kültür Derneği

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) İnsan Hakları Derneği (İHD)

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği

(Mazlumder) Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV)