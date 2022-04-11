Fahrettin Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ay ayda yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, uçak ve helikopter ambulanslarla son 6 ay ayda yurt içinde nakli yapılan toplam hasta sayısının bin588 olduğunu açıkladı.

Koca, “1.588 vakadan 510’U uçak ambulans, 1.078’İ helikopter ambulans ile nakledilmiştir. Son 6 ayda, yurt içinde nakli yapılan hasta çocuk ve yenidoğan sayısı ise 377” dedi.

Bakan Koca’nın uçak ve helikopter ambulanslara ilişkin verileri açıklaması, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zaman önce tartışma konusu olan, “Hükûmete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu. Bugün 5 bin 400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile en modern ambulans filolarından birine sahibiz” sözlerini akıllara getirdi.

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