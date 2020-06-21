Fahrettin Koca, Koronavirüs verilerine ilişkin hatayı düzeltti

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: “İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla.” 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220’dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası'' ifadelerini kullandı.