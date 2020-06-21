T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fahrettin Koca, Koronavirüs verilerine ilişkin hatayı düzeltti

21 Haziran 2020 23:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Koronavirüs tablosunda hata olduğunu belirterek düzeltme yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, 21 Haziran 2020 tarihli Koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, ''Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız'' ifadelerini kullanmıştı. Koca, ''320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220’dir'' açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

fahrettin kocatablokoronavrüs düzeltme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24