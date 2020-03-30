Fahrettin Koca 'Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı gizleniyor' iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da gündeme getirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.



Bakan Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.

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Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.