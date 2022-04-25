Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu yarın toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının öne alınarak yarın yapılacağını açıkladı. Koca kararı, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla duyurdu.

Bakan Koca geçtiğimiz hafta, en önemli toplantılarından birini yapacağını söylediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelendiğini açıklamıştı. Koca karara ilişkin olarak, "Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik" demişti.

27 Nisan tarihinde yapılması kararlaştırılan Bilim Kurulu toplantısı bir gün önceye çekilerek 26 Nisan Salı günü yapılmasına karar verildi.