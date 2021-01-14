Fahrettin Koca: Birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün uygulamaya başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısının birinci dozunun uygulandığı sağlık çalışanı sayısının 100 bini geçtiğini belirterek, "Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir" dedi.

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından gönüllülerin ardından dün ilk CoronaVac aşısını olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın internet sitesindeki veriyi paylaşarak aşılanan sağlık çalışanı sayısının 100 bini geçtiğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Şu an itibariyle 1. doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100.000'i geçti. Türkiye aşı programı uygulamakta güçlü bir alt yapıya sahiptir. Bu güce inanan, destek veren herkese teşekkür ederim" yazdı.

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