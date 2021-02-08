Fahrettin Altun'un "Boğaziçi’nde Neler Oluyor?" videosu "dislike" yağmuru gelince; yorumlar kapatıldı ve beğenme sayısı gizlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Boğaziçi’nde Neler Oluyor?" videosu, dislike (beğenmeme) yağmuruna tutulunca yorumlara kapatıldı ve beğenme sayısı gizlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı 1 dakika 50 saniyelik “Boğaziçi’nde Neler Oluyor?” başlıklı video beğenilmeme butonuna çok fazla basılınca yorumlara kapatıldı.

TIKLAYIN | Fahrettin Altun'dan İngilizce Boğaziçi açıklaması: Küçük bir grubun radikal görüşleri

Fahrettin Altun’un İngilizce olarak Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyum rektör karşıtı protestoların “ifade özgürlüğüyle ilgili olmadığını” savunduğu videoda, öğrencilerin rektörlük binasını işgal etmeye kalkıştığı iddia edildi. Gösterileri “küçük bir grubun işi” olarak yorumlayan Altun, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılan bazı kişilerin "PKK/YPG üyesi" olduklarını öne sürdü.

Binlerde "dislike" alan video yoruma kapatıldı, hem yorumlar hem de beğeni sayısı gizlendi. 4 Şubat 2021 tarihinde yüklenen video, şu ana kadar 97 bine yakın görüntülendi.