Fahrettin Altun'dan İngilizce Boğaziçi açıklaması: Küçük bir grubun radikal görüşleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan 'Boğaziçi’nde neler oluyor?' başlıklı İngilizce bir video paylaştı. Altun, paylaştığı videoda bazı kişilerin Boğaziçi'ndeki durum hakkında yanlış bilgilendirildiklerini savunarak yaşananları "Küçük bir grubun radikal görüşlerini, haksız yere bütün bir topluluğun fikirleriymiş gibi göstermek suretiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin itibarını lekelemeye yönelik girişimler" olarak niteledi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına ilişkin protestolarla ilgili açıklamalarda bulunan Altun, açıklamasında " Son yıllarda, üniversitenin radikalleşmiş öğrencileri arasından PKK/YPG gibi terör örgütlerine katılanlar olmuştur. Terör örgütlerinin gençlerimizi düşürdüğü karanlığa ışık tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.