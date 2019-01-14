Fahrettin Altun: Türkiye Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump\'un, \"Kürtler\'e saldırırlarsa Türkiye\'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz\" açıklamasına cevap verdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürtlerin düşmanı değil, hamisi olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

\"Türkiye\'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye’deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bizim için esas olan ulusal güvenliğimizdir. Terörle mücadelemizi belirleyen esas unsur da budur. Terörizmin kaynağı ister ideolojik, ister dini isterse etnik olsun bizim için farketmez. Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye’de tam da bunu yapmaktadır.\"



